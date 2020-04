Oster in der Zeit von Corona einmal anders feiern

11.04.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer

Das Corona-Virus schränkt unseren Alltag ein: Ostern ist dieses Jahr eine Herausforderung für Familien, Pflegeheime und die Kirchen

„Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Blick auf das Osterfest. Wegen der Kontaktbeschränkungen fallen die Feiertage in diesem Jahr anders aus: Verwandtenbesuche sollen unterbleiben, Gottesdienste in der Kirche finden nicht statt. Trotzdem gibt es Wege, das Osterfest zu gestalten.

NÜRTINGEN/WENDLINGEN. Wichtig ist, sagt Gabriele Langfeld vom Haus der Familie, dass die Feiertage nicht komplett umgeworfen werden, nur weil sie in diesem Jahr nicht wie gewohnt ablaufen. Vor allem für Kinder sei das essenziell. „Wenn man bereits Rituale hat, dann sollte man diese auch in diesem Jahr einhalten. Kinder erinnern sich an so etwas“, sagt Langfeld. Einstimmen könne man sich, in dem man gemeinsam Osternester bastelt, Osterkekse oder -hasen backt oder Eier bunt bemalt. „Im Internet gibt es ganz viele Vorlagen für Basteleien“, sagt sie.