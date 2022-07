Schwerpunkte

Nur noch ein Weg führt zum Altstadtparkplatz Nürtingen

22.07.2022 15:51, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Die neue Regelung stößt vielen Bürgern sauer auf – doch die Lage wird von 22. August an auf der Mühlstraße noch viel komplizierter.

Keine Einfahrt: die neue Regelung am Altstadtparkplatz in Nürtingen gilt seit Kurzem. Foto: Müller

NÜRTINGEN. Noch hat es sich bei den Autofahrern nicht herumgesprochen. Manch einer will am Freitagmorgen wie gewohnt an der Theodor-Eisenlohr-Halle abbiegen – und stoppt dann abrupt. Dort steht seit Kurzem ein rotes Einfahrt-verboten-Schild. Eine Autofahrerin stört das nicht, sie fährt trotzdem in die Straße hinein.