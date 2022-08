Schwerpunkte

Nürtinger Zeitung zu Gast in Grötzingen

24.08.2022

AICHTAL-GRÖTZINGEN. In unserer Sommerserie „Ganz nah dran – wir kommen zu Ihnen“ macht die Redaktion der Nürtinger Zeitung am Donnerstag, 25. August, Halt auf dem Grötzinger Wochenmarkt. Von 11 bis 12.30 Uhr steht Redakteur Matthäus Klemke unter dem blauen NZ-Schirm am Hindenburgplatz bereit und freut sich auf anregende Gespräche mit den Lesern rund um das Thema Grötzingen. Was läuft gut im Ort? Was könnte besser laufen und wo besteht dringender Handlungsbedarf? Wir wollen Ihre Wünsche, Anregungen und auch Kritik hören. Die Ergebnisse werden in einem Bericht am Freitag, 26. August, veröffentlicht. mke