Nürtinger Weindorfgeflüster

Mit einem regionalen Tropfen im Glas, einer „Blauen Mauer“ von der Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck – die Stadt Nürtingen ist dort seit Jahren Mitglied –, eröffnete Oberbürgermeister Johannes Fridrich am Donnerstag das Nürtinger Weindorf. Zusammen mit den drei Weindorf-Wirten hob er das Glas auf „ein wunderbares, vergnügliches Weindorf und natürlich auf unser geliebtes Städtle – in diesen Wochen die (Wein-)Perle am Neckar“. Das Nürtinger Stadtoberhaupt lässt halt keine Gelegenheit aus, um seine Stadt in den tollsten Farben darzustellen.

Total begeistert war der Nürtinger OB, als er am Abend zuvor, also am Mittwoch, der Eröffnung des Stuttgarter Weindorfs beiwohnte. Nein, Johannes Fridrich musste nicht in die Landeshauptstadt, um seinem OB-Kollegen Nopper über die Schulter zu schauen, wie der sein Weindorf eröffnet. Fridrich hat ja Erfahrung aus der Vor-Corona-Zeit. 2019 war er erst wenige Tage im Amt und durfte gleich das Weindorf eröffnen. Was den Nürtinger OB bei seinem Besuch in den Weinlauben der Landeshauptstadt geradezu beflügelte: dass er von anderen Gästen mehrfach auf den Stadtbalkon angesprochen wurde. Sogar VfB-Präsident Klaus Vogt, der ja Nürtingen von früher kennt, erkundigte sich nach der Flaniermeile am Neckar. Was den eingefleischten VfB-Fan Fridrich riesig freute.