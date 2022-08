Schwerpunkte

Das ist beim Nürtinger Street-Food-Markt geboten

11.08.2022 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Ab kommendem Mittwoch kann man sich auf dem Festplatz Oberensingen durch die halbe Welt probieren. 14 Food-Trucks bieten eine breite Auswahl an Speisen an. Mit einem neuen Rahmenprogramm wollen sich die Veranstalter vom einstigen Street-Food-Festival unterscheiden.

Schon 2019 kamen in Nürtingen zahlreiche Food-Trucks zusammen. Damals noch unter der Bezeichnung „Festival“. Foto: Stahlberg-Gruppe/Stolz

NÜRTINGEN. Wenn es um Trends in der Kulinarik geht, spielt Street-Food ganz oben mit. Authentische, ehrliche Gerichte, wie sie in den Garküchen und Straßenständen der ganzen Welt zubereitet werden, sind derzeit so beliebt wie nie. Mittlerweile ist die Bewegung auch in Deutschland eingetroffen, wenngleich mit etwas Verzögerung. In Städten wie Los Angeles und New York ist es schon seit langem Standard, dass man sich das Mittag- oder Abendessen an mobilen Food-Trucks kauft, die jeden Tag an einem anderen Ort halten.