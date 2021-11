Schwerpunkte

Nürtinger Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe

19.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb

Die endgültige Entscheidung wird am Montag im Krisenstab getroffen. OB Fridrich sieht die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Angesichts der vollen Intensivstationen habe die Stadt auch eine Vorbildfunktion.

NÜRTINGEN. Findet der Nürtinger Weihnachtsmarkt statt? Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie wurde diese Frage am Dienstag im Nürtinger Gemeinderat ganz am Ende der Sitzung angesprochen. Das Stimmungsbild unter den Stadträten: Die große Mehrheit war für absagen. Man hatte dabei in erster Linie die dramatische Entwicklung auf den Intensivstationen vor Augen. Es gab aber auch Stimmen, die sich für die Abhaltung des Marktes mit den entsprechenden Hygiene-Regeln aussprachen. Die endgültige Entscheidung, so Oberbürgermeister Fridrich gestern auf Nachfrage, werde am Montag im Krisenstab getroffen.

Die Weihnachtsbeleuchtung haben die Mitarbeiter der Stadtwerke schon vor einigen Wochen aufgehängt. Und in den zurückliegenden Tagen stellten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die ersten großen Weihnachtsbäume an exponierten Plätzen auf. Stimmungsvolle Vorzeichen für den nahenden Advent. „Wir alle haben uns gefreut, dass dieses Jahr der Weihnachtsmarkt stattfinden kann“, sagt der Nürtinger Oberbürgermeister. „Mit viel Herzblut hat das Amt für Stadtmarketing alle Vorbereitungen getroffen, der Gemeinderat hatte dem 2-G-Konzept mit großer Mehrheit zugestimmt.“