Schwerpunkte

Nürtinger warten jetzt auf Fair-Trade-Zertifizierung

07.08.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Unterlagen wurden gestern an den Verein TransFair nach Köln geschickt. Der Titel wird für zwei Jahre verliehen.

Die Bewerbungsunterlagen sind vollständig: Bärbel Igel-Goll, Leiterin des Amts für Stadtmarketing, Tourismus und Klimaschutz, und Professor Dirk Funck von der HfWU hoffen auf eine baldige Zertifizierung als Fair-Trade-Stadt. Foto: Metzger

NÜRTINGEN. Die ersten Hürden sind geschafft. Nürtingen hat alle fünf Kriterien erfüllt, die für die Zertifizierung zur Fair-Trade-Stadt notwendig sind. Bärbel Igel-Goll, Amtsleiterin für Stadtmarketing, Tourismus und Klimaschutz, und Professor Dr. Dirk Funck von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt haben alle Unterlagen zusammengestellt und gestern den Brief nach Köln an TransFair, den Verein zur Förderung des Fairen Handels in der Einen Welt, verschickt. „Wir freuen uns, dass es gelungen ist, innerhalb kurzer Zeit die Kriterien zu erfüllen“, so Bärbel Igel-Goll und Dr. Dirk Funck. Beide hoffen zusammen mit den Ehrenamtlichen in der Steuerungsgruppe, dass die Prüfung der Kriterien bald abgeschlossen ist und dann die Urkunde an Oberbürgermeister Fridrich verliehen wird.