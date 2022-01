Schwerpunkte

Nürtinger Vesperkirche vor dem Start

21.01.2022

Die 15. Auflage der Nürtinger Vesperkirche im Martin-Luther-Hof startet am 30. Januar mit einem Gottesdienst. Essen gibt es zum Verzehr vor Ort im im Kirchenraum oder to go in der Vesperkirchentüte.

So voll wie bei der Vesperkirche 2019 wird es coronabedingt diesmal nicht werden. Foto: privat

NÜRTINGEN. Die Verantwortlichen der Vesperkirche haben sich entschieden: „Wir möchten die Türen zur Vesperkirche aufmachen und Menschen ein leckeres Mittagessen in Gemeinschaft bieten. Gerade in diesen Zeiten, in denen Menschen vermehrt das Gefühl haben, außen vor zu sein, ist es wichtig, dass es Anlaufpunkte wie die Vesperkirche gibt.“