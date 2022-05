Schwerpunkte

Nürtinger Versöhnungskirche leuchtet zum ME-Tag blau

12.05.2022 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Der internationale ME/CFS-Tag am 12. Mai macht auf eine hochkomplexe Multisystem-Erkrankung aufmerksam. Weltweit sind rund 17 Millionen Menschen davon betroffen.

NÜRTINGEN. Am Donnerstag ist internationaler ME/CFS-Tag. ME/CFS steht für die schwere neuroimmunologische Erkrankung Myalgische Enzephalomyelitis in Verbindung mit einem Chronischen Fatigue-Syndrom. Betroffene und ihre Angehörigen auf der ganzen Welt machen an diesem Tag auf diese Multisystem-Erkrankung aufmerksam.

Viele öffentliche Gebäude weltweit – wie die Versöhnungskirche Nürtingen-Braike – werden ab Einbruch der Dunkelheit blau angestrahlt. Die Krankheit, die meist sehr plötzlich mit einer Virusinfektion beginnt, reißt die Betroffenen – oft junge, aktive Menschen – jäh aus ihrem bisherigen Leben heraus. Sie betrifft das Nerven- und Immunsystem sowie den Energiestoffwechsel und geht mit völliger Entkräftung einher.