Schwerpunkte

Nürtinger Rotarier unterstützen den Arbeitskreis Leben

21.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Rotary Club Nürtingen-Kirchheim/Teck unterstützt den Arbeitskreis Leben (AKL) mit einer Spende von 5000 Euro. Bei einem Besuch in der Beratungsstelle in Nürtingen überreichten Axel Vetter, Gemeindienstbeauftragter des Rotary Clubs (links), und Schatzmeister Rudolf Gregor (rechts) den Scheck an AKL-Geschäftsführerin Alena Rögele. Der AKL bietet mit seinen Beratungsstellen in Nürtingen und Kirchheim ein niederschwelliges Angebot für Betroffene in schweren Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr. „Wir freuen uns sehr, dass der Rotary Club unsere Arbeit bereits seit über einem Jahrzehnt sowohl in ideeller Hinsicht als auch finanziell unterstützt“, so Rögele: „Damit tragen die Clubmitglieder in großem Maße dazu bei, dass wir unser Beratungs- und Begleitungsangebot für Menschen in Krisen dauerhaft aufrechterhalten können.“ pm Foto: pm