Schwerpunkte

Nürtinger Radler fordern mehr Platz

25.05.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Nürtinger Initiative stellt am Samstag temporären Radstreifen in der Bahnhofsstraße auf

Am Samstag konnte ausprobiert werden, wie es wäre, wenn Radler mehr Raum hätten. Foto: Gosson

NÜRTINGEN. In 40 Städten bundesweit haben Radfahrer am Samstag mehr Platz im Straßenverkehr gefordert. Das Mittel dazu sind mit Hütchen oder Baken abgeteilte temporäre Radstreifen, so genannte Pop-Up-Bikelines. Ein solcher wurde am Samstag von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Bahnhofsstraße eingerichtet.