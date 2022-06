Schwerpunkte

Nürtinger Nachhaltigkeitstag: "Jeder kann etwas dazu beitragen"

22.06.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Im Interview spricht Professor Dr. Dirk Funck über die Intention beim ersten Nürtinger Nachhaltigkeitstag und die Chance, auf lokaler Ebene Angebote zu schaffen und Menschen zu sensibilisieren.

Foto: privat

NÜRTINGEN. In der Nürtinger Innenstadt gibt es am Samstag eine Vielfalt an Informationen zu Fairtrade und Nachhaltigkeit. An Oberbürgermeister Johannes Fridrich wird das Fairtrade-Zertifikat übergeben und auf der Kulturbühne vor der Stadthalle wird zu einem hochkarätig besetzten Podiumsgespräch eingeladen. Im Vorfeld der Veranstaltung beantwortete Professor Dr. Dirk Funck von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Fragen zu fairem Handel und Nachhaltigkeit. Funck engagierte sich von Anfang an federführend in der Fairtrade-Steuerungsgruppe und hat sich beruflich und privat dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben.