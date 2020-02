Die in Kirchheim untergebrachten Rückkehrer aus China sind wohlaufDie seit Freitag in Kirchheim unter Teck untergebrachten Rückkehrer aus Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei sind nach Mitteilung des Leiters des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz des Landesgesundheitsamtes Dr. Stefan Brockmann…

Mehr