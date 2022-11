Schwerpunkte

Nürtinger Konfirmanden backen Brot für die Welt

25.11.2022

NÜRTINGEN. Vor Kurzem trafen sich 19 Konfirmanden der evangelischen Versöhnungskirchengemeinde vor der Bäckerei Medla. Sie waren Teil der Aktion „5000 Brote. Konfis backen Brot für die Welt“. Nach einer Führung durch die Backstube mit Bernhard Medla ging es ans Backen. Durch die Initiative „5000 Brote“ möchte die Organisation „Brot für die Welt“ jungen Menschen zwei Perspektiven öffnen: zum einen ist der Vormittag mit Infomaterial begleitet, wie es Kindern und Jugendlichen im globalen Süden geht. Zum anderen erfahren die Jugendlichen, wie das Bäckerhandwerk heute aufgestellt ist und wie sie die globalen Projekte durch eine lokale Aktion unterstützen können. In diesem Jahr wurden Projekte aus Paraguay, Malawi und Myanmar ausgewählt, die sich gegen Kinderarmut und soziale Ausgrenzung einsetzen. Die Aktion „5000 Brote“ wird bundesweit in vielen Gemeinden und Städten umgesetzt. Für Nürtingen war es das erste Mal. Für Pablo Catrileo, der als Jugendreferent des Vereins Aufwind in der Gemeinde arbeit, war wichtig, dass die Jugendlichen Solidarität praktisch erleben. Am Ende des Tages blickten die Konfirmanden stolz auf das Geschaffte: Sie hatten gemeinsam 100 Brote gebacken und diese am Nachmittag auf dem Basar der Versöhnungskirche verkauft. pm Foto: pm