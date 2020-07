Schwerpunkte

Nürtinger Heim-Areal liegt hinter dem Zeitplan

24.07.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Im Nürtinger Heim-Areal soll eine Kaffeerösterei entstehen – Langsam lässt sich ein Baufortschritt erkennen

Lange sah es so aus, als täte sich nichts mehr in den Gebäuden des Nürtinger Heim-Areals. Das Projekt liegt jetzt schon Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Doch seit einiger Zeit wird in den Gebäuden wieder gearbeitet. Am Freitag sollen erste Beton-Arbeiten im Inneren beginnen.

Ab heute soll hier betoniert werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die gute Nachricht: Es tut sich wieder was auf der Baustelle im Nürtinger Heim-Areal. Seit einigen Tagen sieht man, wie im Inneren gearbeitet wird. Die Fenster im Erdgeschoss wurden ausgebrochen und die Tür an der Erkerseite geöffnet. Ein Gussasphalt-Boden wurde entfernt und tonnenweise Schutt aus dem Gebäude geräumt. „Wir haben insgesamt 247 Tonnen Material ausgeräumt“, sagt Investor Jörg Baldenhofer, der täglich auf der Baustelle ist. Zurzeit wird vor allem im ersten Stock gearbeitet, aber man habe in den beiden Gebäuden alles auf den Kopf gestellt und entkernt. Vom Keller bis unter den First. Dabei sind die Arbeiter auch auf historische Spuren gestoßen: Dass die Gebäude alt sind, war schon vorher bekannt. Teile stammen aus dem 16. Jahrhundert.