Schwerpunkte

Nürtinger Food-Bloggerin backt in Salzburg Vanillekipferl

20.10.2021 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Food-Bloggerin Simone Schey alias Zimtkringel blickt in Salzburg hinter die Kulissen einer Hotelküche und darf mit dem Chef-Pâtissier Vanillekipferl backen.

Die Tage werden wieder kürzer und die Hobbybäcker freuen sich in den heimischen Backstuben schon auf die Vorweihnachtszeit. Einige warten dabei bis zur letzten Minute, um in den gewohnt traditionellen Weihnachtsstress zu kommen, andere können es kaum erwarten und überlegen jetzt schon, welche Gutsle in diesem Jahr die dunkle Jahreszeit versüßen. Bei vielen stehen die Vanillekipferl ganz oben auf der Backliste.