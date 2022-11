Fußball-Landesliga: Die einen haben es sich in der Beletage eingerichtet, die anderen stolpern immer tiefer in den Keller. Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage für die TSV Oberensingen und den FC Frickenhausen vor dem 15. Spieltag kaum sein.Die Oberensinger Kicker ziehen um. Erstmals in dieser…

Mehr