Nürtingen öffnet Kulturschaufenster

09.05.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Private Initiative lädt zur solidarischen Kunstaktion ein – Kulturschaffende können sich bewerben

Um den Bundesligafußball wird ein riesen Hype gemacht. Aber was ist mit all den Kulturschaffenden, die derzeit keine Auftritte und damit auch kein Einkommen haben? Wer denkt an sie? Sie zu unterstützen und gleichzeitig die Stadt wieder ein Stück weit bunter zu machen, darauf zielt die solidarische Kunstaktion „Kultur im Schaufenster“ ab, die am 23. Mai starten soll.

Eine Nürtinger Privatinitiative lädt mit Zustimmung der Stadt zu einer solidarischen Kunstaktion „Kultur im Schaufenster“ vom 23. Mai bis 27. Juni ans Obertor ein. Hauptberuflich tätige Kulturschaffende aus dem Nürtinger Raum können sich für einen Auftritt bewerben. Fotos: Pixabay

NÜRTINGEN. Keine Veranstaltungen, keine Auftritte, kein Beifall, keine Einnahmen. Die Corona-Pandemie trifft freischaffende Künstler besonders hart. Neben den Einkünften fehlen ihnen auch die wichtigen Kontakte und die Resonanz von Besuchern. „Und auch uns, den potenziellen Zuschauern fehlen die Konzerte, Theaterbesuche oder Lesungen in Nürtingen“, sind sich Barbara Andreas und Pit Aurenz einig. Auf diesem Hintergrund basiert ihre Idee, eine solidarische Kunstaktion zur Unterstützung der Nürtinger Kulturlandschaft ins Leben zu rufen.