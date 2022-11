Schwerpunkte

Nürtingen erinnert am Volkstrauertag an die Kriegsopfer

14.11.2022 05:30, Von Jolyne Kamm — E-Mail verschicken

Am Volkstrauertag wurden am Sonntag auf dem alten Friedhof in Oberensingen Kränze zu Ehren aller Kriegsopfer niedergelegt. Besonders im Fokus stand in diesem Jahr der Angriffskrieg auf die Ukraine.

Oberbürgermeister Johannes Fridrich (Mitte), Heiderose Siebert (links) vom VdK und Matthias Hiller vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verharren in Stille und gedenken den Toten am Ehrenmal. Foto: Kamm

NT-OBERENSINGEN. „Das letzte Jahr hat in aller Brutalität gezeigt, wie wichtig das Gedenken an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ist“, sagt Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich am Sonntag in seiner Rede zum Volkstrauertag.