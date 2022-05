Schwerpunkte

Nürtingen bietet am Busbahnhof abschließbare Fahrradboxen an

31.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Am Bus-Terminal und an der Bahnunterführung von der Plochinger Straße aus bietet die Stadt Nürtingen jeweils 20 Stellplätze für Fahrräder an. Auch eine Lademöglichkeit für E-Bikes gibt es. Die Boxen können gegen eine Gebühr mittels eines Zugangscodes genutzt werden.

Freuen sich über die Radboxen am Omnibusbahnhof (von links): Tiefbauamtsleiter Johannes Martin, Beigeordneter Andreas Neureuther, Gabriela Hrcek und Fahrradbeauftragter Stephan Maul. Foto: nt

NÜRTINGEN. Die ersten Fahrradboxen am Zentralen Omnibusbahnhof in Nürtingen sind nun der Öffentlichkeit zugänglich. Weitere in der Plochinger Straße sollen in der nächsten Woche eröffnet werden. Damit optimiert die Stadt einen wichtigen Verkehrsknoten an Bahnhof und ZOB für eine Verknüpfung verschiedener Mobilitätsmöglichkeiten.