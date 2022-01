Schwerpunkte

Nürtingen beendet Klimapartnerschaft mit Soma in Gambia

25.01.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Noch bevor die Kooperation zwischen der Stadt Nürtingen und der gambischen Stadt Soma so richtig anlaufen konnte, wurde die Zusammenarbeit von der Stadt Nürtingen aufgelöst. Die Aufgabe sei zu zeitintensiv.

Die Fischerei gehört zu den Haupterwerbszweigen in Gambia. Aus einer Klimapartnerschaft erhoffte man sich auch neue Impulse für die Wirtschaft. Foto: privat

NÜRTINGEN. Erst Ende 2020 wurde die Klimapartnerschaft zwischen Nürtingen und der Stadt Soma in dem westafrikanischen Land offiziell besiegelt. Die Kooperation sollte im Rahmen des Projekts „Kommunale Klimapartnerschaft“ des Bundes stattfinden. Dabei arbeiten Städte und Gemeinden aus Deutschland in Sachen Klimaschutz mit Partnerkommunen in Entwicklungsländern zusammen.