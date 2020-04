Notfallklinik bei Messe als Reserve für Kreis Esslingen

03.04.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Heinz Eininger gibt Überblick zu medizinischer Versorgung in der Corona-Krise – Not-Klinik als Reserve wird bei Messe eingerichtet

Im Kreis Esslingen werden weitere Vorkehrungen getroffen, um gerüstet zu sein, eine steigende Zahl der mit dem Corona-Virus Erkrankten zu versorgen. Landrat Heinz Eininger gab gestern bekannt, dass derzeit auf dem Stuttgarter Messegelände eine Not-Klinik eingerichtet wird, betonte aber gleichzeitig: „Wie brauchen diese Klinik im Moment noch nicht.“

Zum zweiten Mal war der Landrat mit Pressevertretern in einer Telefonkonferenz zusammengeschaltet, um über die aktuelle Lage zu berichten. Um 14 Uhr gestern Nachmittag gab er die Zahl von 1112 Personen bekannt, bei denen durch Tests das Virus festgestellt worden sei. Verstorben seien 23 Menschen.

Gleichzeitig gelten von den getesteten Personen 336 als genesen, was Eininger als „ein Zeichen der Hoffnung“ wertet und zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei. Dazu zählt der Landrat, weiterhin soviel Tests wie möglich vorzunehmen. Bisher seien es über 7000 gewesen. Bei bestätigten Corona-Fällen verfolge dann Personal des Landratsamtes die möglichen Infektionswege nach.

Für Entwarnung sei es zu früh, so Eininger. Das Wochenendwetter verspreche warme Temperaturen, er wisse, dass es dann noch schwerer falle, die rechtlich verbindlichen Regeln zu eingeschränkten Kontakten einzuhalten. Für den Landrat gibt es derzeit aber keine Alternative und er appelliert: „Bleiben Sie zuhause, alle zusammen dürfen wir jetzt nicht nachlassen, jetzt ist Disziplin gefragt.“

Eininger betonte, dass man beim Ausbau des medizinischen Versorgungsnetzwerks immer besser voran komme. Dazu gehören die Kliniken, die niedergelassenen Ärzte, die Abstrichzentren und die Fieberambulanzen in Nürtingen und bei der Landesmesse und schließlich bei Bedarf auch die Not-Klinik an der Messe. In den Abstrichzentren werde weiter getestet, die Schwerpunktpraxen stünden für die ambulante Versorgung von Corona-Patienten parat, die Fieberzentren seien Anlaufstelle für alle Patienten mit Atemwegsproblemen. Die jeweilige Vermittlung erfolge über einen Anruf bei den niedergelassenen Ärzten oder über die Nummer 116 117 des kassenärztlichen Notfalldienstes.

Die Kliniken sind der Behandlungen schwerer Fälle vorbehalten. „Die Beatmungsplätze in den Kliniken des Landkreises wurden von 29 auf 54 aufgestockt. „Wir haben weitere 45 Geräte bestellt“, so Landrat Eininger. Man erwarte, dass die ersten Mitte nächster Woche geliefert werden. „Ich glaube es aber erst, wenn sie da sind“, verweist Einiger auf die Erfahrungen mit Schutzkleidung und Masken. Die Ankündigungen des Landes seien zunächst größtenteils nicht eingetroffen, auch habe man Ware minderer Qualität, zum Beispiel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum bekommen. Deshalb hätten sich Bedienstete des Landratsamts und der Kliniken selbst intensiv um die Beschaffung bemüht. Insgesamt seien durch den Landkreis und die Kliniken bisher acht Millionen Euro in die Beschaffung von zusätzlicher Schutzausrüstung und Geräte investiert worden. Am Mittwoch sei dann auch eine Lieferung vom Land angekommen.

Landrat dankt für großes und vielfältiges Engagement

Mittlerweile komme man einigermaßen zurecht. Die Kliniken im Kreis unterstützen nun auch die Pflegeheime und die ambulanten Dienste bei der Beschaffung von Material und geben teils eigenes ab. „Dort ist es jetzt besonders wichtig“, verweist Eininger auf die Notwendigkeit, vor allem auch die ältere Bevölkerung und das pflegende Personal zu schützen. Bisher gebe es in den Pflegeheimen des Kreises sieben Infizierte, sowohl Bewohner als auch Personal.

Der Landrat bedankt sich ausdrücklich bei allen in der Medizin und Pflege Tätigen, ebenso wie bei seinem Krisenstab unter der Leitung seiner Stellvertreterin Marion Leuze-Mohr für überdurchschnittlichen Einsatz: „Da wird großartige Arbeit geleistet.“

Ob und wann die Notklinik gebraucht werde, könne nicht gesagt werden, so Eininger. „Voraussichtlich aber nächste Woche noch nicht“, wagt er eine Prognose. „Uns ist es aber wichtig, der Lage voraus und gewappnet zu sein“, fügt er an.

Die Klinik sollen mit 300 Betten in Zweier-Parzellen eingerichtet werden. Dort sollen Infizierte untergebracht werden, die nicht mehr zuhause behandelt werden können, aber noch nicht beatmet werden müssen. Dennoch sei eine Unterstützung mit Sauerstoffgaben möglich. Eininger hob dafür das Engagement der Esslinger Firma Festo hervor, die auf eigene Kosten und mit zehn ihrer Ingenieure die Technik installiert habe. Notfalls stünden auch vier Beatmungsgeräte zur Verfügung, eine längere Beatmung erfolge jedoch in den drei Kreiskliniken sowie der städtischen Klinik Esslingen und der Filderklinik.

Dringend benötigt für die Not-Klinik werde zusätzliches medizinisches Personal. „Wir rechnen mit 200 Kräften“, so Eininger. Die Ärztekammer habe für die Akquise Unterstützung zugesagt, selbst starte man nun einen Aufruf.

Ärzte und Fachkräfte aus der Krankenpflege, die unterstützen wollen, können sich ebenso wie Kräfte für administrative Aufgaben melden unter: bewerbung@covid19-klinik-es.de