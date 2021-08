Schwerpunkte

Nicht die letzte Altstadt-Sommernacht

14.08.2021 05:30, Von Daniel Jüptner

Am Donnerstag luden Geschäftsleute und Gastronomen aus dem idyllischen Quartier zum ersten Mal ein.

In den Gassen der Altstadt war am Donnerstag viel los. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. Es dürfte gewiss kein leichtes Jahr auch für die Geschäfte in Nürtingen gewesen sein: Lange dauerte der Lockdown. Doch auch in der Nürtinger Altstadt ließ man sich hiervon nicht unterkriegen. Mit ihrer ersten Sommernacht am gestrigen Donnerstag meldeten sich die Geschäfte und Einzelhändler nun zurück – auch wenn sie nie wirklich weg waren.