Neues Leben für Ölmühle

04.07.2020 05:30, Von Felicitas Wehnert — E-Mail verschicken

Berthold Fischer zeigt, wie aus der Leinpflanze Öl wird

NÜRTINGEN/MÜNSINGEN. Die blaue Blume erobert wieder die Albhochfläche. Dort blüht derzeit der Lein – nur für kurze Zeit und nur am Vormittag. Entlang der B 28 bei Römerstein bauen die drei Böhringer Bauern Traugott Götz, Sebastian Tröster und Wilfried Holder mittlerweile im dritten Jahr insgesamt zwanzig Hektar Öl-Lein an. Abnehmer sind der Böhringer „Becka-Beck“ und Berthold Fischer aus Nürtingen.

Fischer knüpft damit an zwei Traditionen an: An den früher weit verbreiteten Flachsanbau auf der Schwäbischen Alb und an die Familientradition als Ölmüller.

Die Ölmühle Fischer geht zurück auf Großvater Julius, der sie 1886 in der Nürtinger Steinengrabenstraße eröffnete. Dorthin brachten die umliegenden Bewohner Mohn und Bucheckern zum Mahlen und gingen mit ihrem Ölkännchen wieder heim. Bis 1956 war die Mühle in Betrieb, dann war sie nicht mehr rentabel. Eine Presse wurde als Erinnerung im Industriegebiet von Frickenhausen aufgebaut, die anderen Walzen und Pressen blieben jahrzehntelang ungenutzt im Erdgeschoss stehen.

Als der Verkauf des Hauses anstand, baute Berthold Fischer 2018 die Anlage ab und brachte sie ins „Alte Lager“ nach Münsingen. Dort auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz errichtet der einstige Nudelfabrikant Franz Tress gerade „ein Land vor 100 Jahren“, wie er es nennt: einen Ort zum Erleben und Entwickeln von Projekten.