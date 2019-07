Neuer Ortsvorstand der FDP Nürtingen

23.07.2019, — E-Mail verschicken

Julia Abele wird einstimmig gewählt

NÜRTINGEN (pm). Zur neuen Vorsitzenden der FDP-Ortsverbands ist einstimmig die 25-jährige Julia Abele gewählt worden, die bereits den Wahlkampf zur Kommunalwahl 2019 mit organisiert hatte. Julia Abele ist angehende Unternehmerin und Mutter einer Tochter. Joerg Hauber (67) ist neuer stellvertretender Ortsvorsitzender und bringt seine langjährige unternehmerische Erfahrung in den Vorstand ein. Er hatte für die FDP knapp den Einzug in den Gemeinderat verfehlt. Der 25-jährige Sam Stepan wurde ebenfalls einstimmig zum neuen Schatzmeister gewählt. Er studiert Wirtschaftswissenschaften und möchte gerne Steuerberater werden. Julia Abele verspricht: „Die FDP wird in Nürtingen deutlich sichtbarer werden und sich starkmachen für die Bürger. Klimaschutz ist natürlich wichtig – man darf aber auch das Wirtschaftsklima nicht außer Acht lassen. Wir wollen hier vor Ort etwas für die Wirtschaft und das Klima machen.“ Die 25-Jährige dankte ihrem Vorgänger Thomas Losinger für seinen Einsatz. Ihn zieht es wieder in die alte Heimat nach München. Sein Stellvertreter Matthias Fischer hatte berufsbedingt sein Amt niedergelegt. Michael Brodbeck übergibt sein Amt des Schatzmeisters gerne an die junge Generation.