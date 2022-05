Schwerpunkte

Neuen Kinderreisepass in Nürtingen beantragen - das ist zu beachten

12.05.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Mit Termin ist ein neuer Pass im Nürtinger Bürgeramt schnell ausgestellt Das schützt auch vor größeren Problemen.

Das Bürgeramt ist im Nürtinger Rathaus untergebracht. Foto: Just

NÜRTINGEN. Es ist ein durchaus skurriler Fall: Bundespolizisten haben bei der Ausreisekontrolle am Montagmittag am Stuttgarter Flughafen festgestellt, dass eine Mutter den Ausweis ihres Kindes verändert hat. Mutter und Sohn befanden sich auf dem Weg in den Urlaub nach Antalya. Da das Lichtbild vor fünf Jahren gemacht worden war, hatte die Mutter einfach ein aktuelles Foto des Sechsjährigen drübergeklebt. Das Ende vom Lied? Die Urlaubsreise endete frühzeitig, die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Veränderns von amtlichen Dokumenten ein.