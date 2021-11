Schwerpunkte

Naturstimmungen im Gemeinschaftshaus

03.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Ohne Vernissage, aber dennoch mit zahlreichen Besuchern verlief die zweite Ausstellung der Reihe „Kunst im GeHa“, die der Roßdorfer Bürgerausschuss in diesem Herbst und Winter im Gemeinschaftshaus veranstaltet. Wolfgang Trust hatte aus seinem reichen Bilderschatz knapp zwanzig Werke ausgesucht, die man unter das Thema „Natur und Stimmungen“ stellen kann: Landschaften oder Naturdenkmäler mit Nebel, Sonne, in der Nacht, in der Dämmerung, am Tage. Lichtverhältnisse, Lichteinfälle prägen die Bilder. Eine naturatmosphärische Reise über die Schwäbische Alb und angrenzende Gebiete. Fotografieren ist Trusts Hobby, aber dennoch – oder gerade deshalb – freut er sich über zahlreiche Veröffentlichungen seiner Bilder, zum Beispiel im Bildband „Wilde Alb“ oder in seinem Alb-Kalender, der für nächstes Jahr, 2022, schon zum vierten Mal im Verlag Oertel und Spörer erscheint. we