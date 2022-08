Schwerpunkte

Nach Unfall: Kann Tante-M-Laden in Reudern im Oktober öffnen?

Nach dem Unfall liegen innen Trümmer, von außen ist das Loch in der ehemaligen KSK-Filiale vernagelt. Fotos: Holzwarth

NT-REUDERN. Dem großen Knall folgte die große Frage: Kann der Tante-M-Laden in Reudern wie geplant am 7. Oktober eröffnen, nachdem am Samstag ein 59-Jähriger aufgrund eines Sekundenschlafs mit seinem VW-Transporter in die Wand der ehemaligen Kreissparkassen-Filiale gekracht war? In den 80 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in der Sonnenstraße 2 soll nämlich in Kombination mit dem SB-Bereich der Kreissparkasse mit einem Tante-M-Laden die Nahversorgung des 2700-Seelen-Orts gesichert werden. In Reudern gibt es schon seit Längerem keine Möglichkeit, Einkäufe für den täglichen Bedarf vor Ort zu erledigen. Zwei Tage nach dem Unglück, bei dem niemand verletzt wurde, ist das Loch in der Wand provisorisch abgedeckt worden. Drinnen liegen die Mauersteine. „Das sieht böse aus“, sagt Jochen Schwab, der Leiter Expansion und Franchise der expandierenden Tante-M-Kette mit Sitz in Pliezhausen und Bad Urach-Hengen am Montag. Wenn allerdings nur die Wand betroffen sei, könnte das Leck rechtzeitig repariert werden, hofft Schwab. Noch aber ist nicht bekannt, ob auch tragende Elemente bei dem Aufprall in Mitleidenschaft gezogen wurden. Hier müsse man die Begutachtung durch Statiker und die entsprechende Mitteilung der vermietenden Kreissparkasse abwarten, bittet Schwab um Geduld. aw