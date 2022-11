Schwerpunkte

Nach der Messerattacke in einem Nürtinger Studierendenwohnheim gibt die Tat Rätsel auf

07.11.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Am Samstagmorgen um 2 Uhr griff ein 19-Jähriger im Studierendenwohnheim am Schelmenwasen drei Menschen im Alter von 22, 26 und 19 Jahren mit einem Messer an und verletzte sie schwer. Hochschule engagiert Sicherheitsdienst.

Der Tatverdächtige und sein Begleiter wurden von Wohnheimbewohnern festgehalten und rasch verhaftet. Foto: SDMG/Kohls

NÜRTINGEN. Die gute Nachricht zuerst: der 19-Jährige, der bei der Messerattacke in der Nacht zum Samstag lebensgefährlich verletzt wurde, befindet sich auf dem Weg der Besserung und ist nicht mehr in Lebensgefahr. Ein weiterer Verletzter konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen, so die Mitteilung der Polizei.