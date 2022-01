Schwerpunkte

Nach den Weihnachtsferien: Entspannte Corona-Lage an den Nürtinger Schulen

13.01.2022 05:30, Von Friederike Lies und Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Die erste Woche nach den Weihnachtsferien verläuft an den Schulen in Nürtingen und Umgebung bisher ruhig. Tests gehören mittlerweile zur Routine, positive Ergebnisse gibt es bislang nur wenige. Laut Gesundheitsamt des Landkreises wird sich das aber bald ändern.

In dieser Woche werden in den Schulen jeden Tag Corona-Schnelltests gemacht. Foto: AdobeStock/Rades

NÜRTINGEN. Seit Montag läuft an den Schulen wieder der Unterricht. Um Corona-Ausbrüchen vorzubeugen, müssen sich Schüler ohne Booster-Impfung in dieser Woche jeden Tag in der Schule testen. Ab kommender Woche gilt die Testpflicht wieder an drei Tagen pro Woche.