Modetrends für die Herbst-/Wintersaison

17.10.2019 05:30, — E-Mail verschicken

„Die Trendfarbe Gelb lässt uns auch im Herbst nicht los“, sagte Frank Schweizer, Inhaber der beiden Nürtinger Modefachgeschäfte Tresor Lifestyle und More & More Fashion, am Samstagabend. Bei spätsommerlichen Temperaturen hatten der Nürtinger Werbering-Vorsitzende und sein Team zur Modenschau im Tresor Lifestyle eingeladen. An die 250 Gäste nutzten die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre über neue Modetrends zu informieren. Die Models präsentierten stylische Outfits einschließlich Accessoires, die aus den Kollektionen namhafter Hersteller zusammengestellt waren. Angesagt bei den Damen sind unter anderem flauschige Teddymäntel, Karomuster, auch auf Hosen, Turtleneck-Pullover und feminine, weich fließende Kleider. Die Herren kommen in Echtlederjacken im Biker-Stil oder einem braun melierten Wollmantel modisch gut an. Vegane Materialien erfreuen sich steigender Beliebtheit. So wurde eine „No-Duck-Down“-Steppjacke aus veganer Daune gezeigt sowie weitere Kleidungsstücke und Accessoires nicht tierischen Ursprungs. Zum Gelingen des Events trugen außerdem die Kooperationspartner Nadine Weitmann, Make-up-Stylistin und -Artistin, Martin Minner, Fotografie, sowie Enes und Natalie von Haare Schee bei. DJ Ricardo sorgte im Tresor Lifestyle für den passenden Sound. pm