Mitte Juni ziehen ukrainische Flüchtlinge im Nürtinger Hauber-Areal ein

02.06.2022 17:07, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Mitte Juni werden die ersten Menschen aus der Ukraine in das Gebäude in der Sigmaringer Straße einziehen. Dort können bis zu 250 Personen untergebracht werden. Das Landratsamt baut weitere Unterkünfte im Kreisgebiet auf. Bis Mitte Juli sollen es insgesamt 1500 Plätze sein.

In der Sigmaringer Straße in Nürtingen wird letzte Hand angelegt, Mitte Juni ziehen die ersten Geflüchteten aus der Ukraine ein. Foto: Just

NÜRTINGEN. Im Landkreis Esslingen reißt der Zustrom der Flüchtlinge aus der Ukraine nicht ab. Bisher sind mehr als 3900 im Kreis registriert. Etwa 1300 Personen wurden in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises aufgenommen und zum Teil in Anschlussunterbringungen weitervermittelt. Die Kreisverwaltung richtet weitere Erstaufnahmeunterkünfte ein, eine davon in der Sigmaringer Straße in Nürtingen im Gebäude der Hauber-Gruppe. Dort können circa 250 Geflüchtete untergebracht werden.