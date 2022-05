Schwerpunkte

Mitgliederversammlung bei Nürtinger NeckarGym

23.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die Turnschule NeckarGym Nürtingen blickt auf das vergangene Jahr zurück und feiert einen „Meilenstein“.

NT-NECKARHAUSEN. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Turnschule NeckarGym Nürtingen sind die Vorstände Susanne Tittel, Boris Finsterbusch, Anna Henzler und Nicole Gekeler im Amt bestätigt worden. Als Kassenprüfer stellten sich Kerstin Bauer und Petra Schnaase zur Verfügung.

Vorstand und Trainer gaben zudem einen Überblick über die sportlichen Erfolge des Jahres 2021. Höhepunkte waren die Vizemeisterschaft der ersten TSN-Mannschaft in der dritten Bundesliga, der dritte Platz am Boden bei den Deutschen Meisterschaften durch Kim Ruoff, die Plätze zwei und sieben von Celice Robotka und Dilara Albayrak beim Turntalent-Schulpokal in Mannheim.

Es gab eine Bronzemedaille beim Deutschland-Cup

Dilara Albayrak qualifizierte sich für den Deutschland-Cup und gewann die Bronzemedaille. Gleich zwei Mannschaften starteten in der Württembergischen Nachwuchsliga und belegten Platz eins und Platz acht. Die zweite Mannschaft der Turnschule schaffte den Aufstieg in die Regionalliga und in der Kreisklasse A wurde die dritte Mannschaft Erster und die vierte Mannschaft in der Kreisklasse B Zweiter.

Mittlerweile gibt es 99 aktive Turnerinnen