Schwerpunkte

Mit "Shoppen & Schlemmen" die Innenstadt in Nürtingen zum Leben erweckt

30.05.2022 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Kaum noch ein Durchkommen gab es bei der langen Einkaufsnacht „Shoppen & Schlemmen“ am Freitagabend in Nürtingen. Neben den Angeboten der lokalen Händler lockten allerlei Leckerei und Musik die Menschen in Scharen.

Bei der mystischen Feuershow von Chris Blessing gab es eine einige Überraschungen.

NÜRTINGEN: Dicht an dicht drängelten sich die Menschen bereits am frühen Freitagabend durch die Innenstadt, um noch die einsetzende Abendsonne voll auszukosten. Unter dem Motto „Shoppen & Schlemmen“ hatte das Citymarketing Nürtingen zur langen Einkaufsnacht zwischen Altstadt und Kirchstraße eingeladen – gemütliches Schlendern natürlich inklusive. Und dafür hatten sich die Citymarketing-Leute rund um das Organisationsteam von Sophie Fischer einiges einfallen lassen. „Im Vorjahr gab es pandemiebedingt nur eine Light-Version der Einkaufsnacht. Das wollten wir dieses Jahr natürlich wieder wettmachen, um den Besuchern ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten“ sagt Sophie Fischer.