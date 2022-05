Schwerpunkte

Mit der Musiknacht kehrt die Party zurück nach Nürtingen

16.05.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

An zwei Tagen gab es am Wochenende eine „Musiknacht light“ in Nürtingen rund um die Stadthalle K3N und in der Kreuzkirche. An jedem Abend spielten fünf Bands. Dieses Mal musste niemand nach Hause geschickt werden. Mehr Bilder finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Vor der Stadthalle K3N herrschte gute Stimmung. Fotos: Böhm

NÜRTINGEN. Noch war die Nürtinger Musiknacht „light“ und konnte wegen der Pandemie nicht über die Stadt verteilt stattfinden. Doch man sah in entspannte und glückliche Gesichter, als die Gäste am Freitag- und Samstagabend live Musik von jeweils fünf Acts in Stadthalle und Kreuzkirche genossen. Das alles von hervorragenden Bands, bei sommerlichen Temperaturen, mit Kulinarik, Getränken und endlich wieder ohne Masken. Nach den Auftritten wurde noch bis um 2 Uhr morgens im vollen Foyer der Stadthalle mit DJ Revenge gefeiert.