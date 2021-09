Schwerpunkte

CDU-Kandidat Michael Hennrich will's im Wahlkreis Nürtingen noch mal packen

03.09.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Bundestagswahl 2021: Michael Hennrich will als Nürtinger CDU-Kandidat zum sechsten Mal das Direktmandat erringen und im Bund sowie im Wahlkreis den Umbruch in seiner Partei mitgestalten. Der Bekämpfung des Klimawandels misst er große Bedeutung zu. Portraits aller weiteren Kandidaten und Schnellchecks finden Sie auf unserer Seite zur Bundestagswahl.

NÜRTINGEN. In jeder Hinsicht sei der Wahlkampf schwierig, sagt Michael Hennrich auf dem Weg zum Stadtbalkon, den er sich als Treffpunkt ausgesucht hat, weil er ihn als Bereicherung für die Menschen in der Stadt sieht. Es sei eine Zeit des Umbruchs und anderer Herausforderungen, angesichts derer man nicht auf alten Pfaden verharren könne. Auch der Wahlkampf sei anders als sonst: nur drei Veranstaltungen – allesamt im Freien – bestreite er. Einmalig für jemanden, der schon fünf (erfolgreiche) Wahlkämpfe hinter sich hat.

Michael Hennrich ist 56 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er lebt in Kirchheim. Der Jurist wurde 2002 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt, danach gelang ihm stets die Wiederwahl. Er ist Mitglied im Ausschuss für Gesundheit als Berichterstatter für den Bereich Arzneimittelversorgung und Apotheken, Obmann im Gesundheitsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Vorsitzender der Parlamentariergruppe Arabischsprachige Staaten des Nahen Ostens. Ehrenamtlich ist er unter anderem tätig für den Verein „Haus und Grund“, dessen Landesvorsitzender er ist und dessen Bundesvorstand er angehört.

Ja, Corona gibt den Ton an. Aber: Das Thema sei nicht mehr so dominierend. Das Impfangebot für alle, das man nach einem holprigen Weg nun erreicht habe, sei zentral. Aufgrund der Impfung könne man „nicht pessimistisch in die Zukunft schauen“. Etwas mehr Gelassenheit, durchaus bei Wachsamkeit, mahnt er an.