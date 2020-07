Schwerpunkte

Mensaverein mit neuer Leitung

18.07.2020 05:30

Hauptversammlung wählte neues Leitungsteam

NÜRTINGEN (pm). Kürzlich fand die jährliche Mitgliederversammlung der Mensa der Nürtinger Realschulen statt. Einer der Tagesordnungspunkte waren die Neuwahlen des Vorstandes. In den neuen Vorstand wurden gewählt: Markus Maier als Vorsitzender, Nicole Zeller als stellvertretende Vorsitzende, Ana Rosa Peralta de Schaich (Kassenwart) und Cornelia Plankenhorn (Schriftführerin) wurden in Ihrem Amt bestätigt. Neu gewählt wurde auch Catalina Fritz als erste Kassenprüferin, Hartmut Schweizer wurde in seinem Amt als zweiter Kassenprüfer bestätigt.

Der scheidende Vorstand wurde mit Dank und großer Anerkennung für seine langjährige und erfolgreiche Arbeit verabschiedet. Neue Mitglieder sind im Mensaverein willkommen. Wer Interesse hat, meldet sich einfach unter folgender E-Mail Adresse: mensa-nt-realschulen@t-online.de.