Schwerpunkte

Mehr Bäume und weniger Parkplätze für die Östliche Kirchstraße in Nürtingen

05.05.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Nürtinger Gemeinderat hat sich zu einer zukunftsträchtigen Lösung beim Ausbau der Östlichen Kirchstraße durchgerungen. Mit deutlich mehr Bäumen soll dem Klimaschutz Rechnung getragen werden.

Am ehemaligen NC wird mit Hochdruck gearbeitet. Im Gemeinderat ging es jetzt um den Pflasterbelag in der Östlichen Kirchstraße. Deutlich mehr Grün soll den Stadteingang nicht nur aufwerten, es soll auch den Folgen des Klimaschutzes Rechnung getragen werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Beim Ausbau der Östlichen Kirchstraße hat sich der Nürtinger Gemeinderat zu einer zukunftsträchtigen Lösung durchgerungen. Dass den Kommunalpolitikern ein attraktives Eingangstor zur Innenstadt am Herzen liegt, haben die Diskussionen in den letzten Wochen gezeigt. Gerungen wurde indes um eine kostengünstige Lösung. Das Augenmerk liegt freilich auch auf den Folgen des Klimawandels. Mit zusätzlichen Bäumen (insgesamt 25 sollen auf dem Areal gepflanzt werden) und Grünflächen wird den Klimazielen Rechnung getragen. Ein wichtiger Aspekt in der Diskussion war zuletzt auch die Zahl der Parkplätze im unteren Bereich hin zur Bahnhofstraße.