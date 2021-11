Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Nürtinger Ehrenamtsinitiative spendet 2500 Euro

26.11.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die Ehrenamts-Initiative um Dr. Martin Häberle gibt zielgerichtet 2500 Euro für das Projekt der Diakonischen Bezirksstelle Nürtingen. Mit dem Spendengeld soll sozial schwachen Familien geholfen werden, die besonders unter den Folgen der Pandemie leiden.

NÜRTINGEN. Sechs soziale Projekte werden in dieser 31. Saison der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger/Wendlinger Zeitung unterstützt. Jeder Spender hat aber die Möglichkeit, zu bestimmen, dass der überwiesene Betrag nur einem ausgewählten Projekt zugutekommen soll. So hat es an diesem Mittwoch die Nürtinger Ehrenamts-Testinitiative um den pensionierten Arzt und aktiven Stadtrat Dr. Martin Häberle gemacht. Die aus 30 Ehrenamtlichen und sieben Ärzten bestehende Initiative, die in den vergangenen Monaten Corona-Bürgertests vor der Stadthalle K3N angeboten hatte, überreichte vor dem Stadtbüro der Nürtinger Zeitung am Obertor einen Spendenscheck über 2500 Euro.