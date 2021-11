Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Mahlzeiten für Schüler in Mamfe

19.11.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: In einer Videokonferenz haben Diözese-Mitarbeiter live aus Kamerun über die aktuelle Situation berichtet. Der Arbeitskreis Afrika der katholischen Gemeinde Nürtingen möchte den dortigen Kindern helfen.

Die Diözese motiviert die Kinder in Mamfe wieder zum Besuch der Schulen. Fotos: pm

Seit fünf Jahren tobt in West-Kamerun ein Bürgerkrieg, der von der Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Schon viel länger – nämlich seit dem Jahr 2004 – setzt sich der Arbeitskreis Afrika, eine Gruppierung innerhalb der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes in Nürtingen, um Anne O’Callaghan, Michaela Haupt und Erhard Baier, für die Diözese Mamfe im englischsprachigen Teil Kameruns ein, wo die Menschen nun ganz besonders leiden. Ihnen – und dabei besonders den Schulkindern in der Region Mamfe – soll mit Spenden durch die Aktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger/Wendlinger Zeitung geholfen werden. Anne O’Callaghan war bereits selbst fünfmal vor Ort in Mamfe, 60 Kilometer von der nigerianischen Grenze entfernt – das bisher letzte Mal vor zehn Jahren. „Das ist wichtig, um die Bedürfnisse und die Menschen vor Ort zu verstehen“, erklärt sie. Wenn es wieder möglich ist, möchte sie gerne auch noch ein weiteres Mal nach Mamfe reisen. Aktuell ist das allerdings zu gefährlich.