Lehrer dringend gesucht

14.03.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Für das kommende Schuljahr sind im Schulamtsbezirk Nürtingen so viele Lehrerstellen wie noch nie ausgeschrieben

Die Schulen im Land bleiben jetzt zwar für die kommenden Wochen erst mal geschlossen – aber auch nach den Osterferien werden insbesondere die Grundschulen und Sonderschulen immer noch vor dem gleichen Problem stehen: Es fehlt überall an Lehrern.

Die Lehrerversorgung im Landkreis Esslingen ist auf Kante genäht. Foto: Adobe Stock

Das Corona-Virus hat auch den Schulbetrieb fest im Griff. Am Freitagnachmittag beschloss die Landesregierung, sämtliche Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen bis nach den Osterferien zu schließen. Damit soll die weitere Ausbreitung des Erregers zumindest eingedämmt werden. So lange wird der Bildungsbetrieb zumindest in den Schulen erst einmal ruhen.