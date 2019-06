Landesgartenschau in Nürtingen?

Erneute Bewerbung für die Landesgartenschau - Nürtingen will zwischen 2031 und 2035 Ausrichter sein

Nürtingen nimmt einen zweiten Anlauf, um eine Landesgartenschau an den Neckar zu holen. Nach der Bewerbung 2009 – damals bewarb man sich für den Zeitraum 2020 bis 2025 – will man nun einen neuen Versuch starten.

NÜRTINGEN (jog). Mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen hat der Nürtinger Gemeinderat im März 2018 beschlossen, sich für den Zeitraum 2031 bis 2035 um die Ausrichtung der Landesgartenschau zu bewerben. Mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie wurden die Freien Landschaftsarchitekten Planstatt Senner aus Überlingen beauftragt. Diese waren bereits bei der letztmaligen Bewerbung Nürtingens für eine Landesgartenschau im Jahr 2009 engagiert worden. Die neuesten Informationen und Artikel zum aktuellen Stand der Bewerbung und rund um eine mögliche Landesgartenschau in Nürtingen finden Sie hier. Alle Artikel zum Thema Landesgartenschau in Nürtingen finden Sie auch in unserem Dossier.



27. Juni 2019: Bevölkerung soll eingebunden werden

Nürtingens Bewerbung für die Landesgartenschau hat mit verschiedenen Veranstaltungen bereits weit in die Bürgerschaft hineingereicht. Und das ist auch gut so. Für die Bewertungskommission ist neben einem schlüssigen Konzept eine möglichst große Akzeptanz ein wesentliches Kriterium, um den Zuschlag zu erteilen. Die beauftragte Marketing-Agentur gab nun einen Überblick über die Kampagne, gleichzeitig stellte das Planungsbüro erste Visionen vor. Lesen Sie mehr im Artikel "Gartenschau in Nürtingen: Bevölkerung soll eingebunden werden" vom 27. Juni 2019.

27. April 2019: Gartenschau am Beispiel Horb

Acht Jahre sind seit der Landesgartenschau in Horb vergangen. Die damals gebauten Anlagen haben das Stadtbild verändert: Der Fluss wurde erlebbar gemacht und dient Einheimischen und Ausflüglern als Naherholungsort. Projektleiter Martin Scherer zeigte unseren Lesern das Gelände und dass ein Biergarten am Neckar auch ohne Hotel erfolgreich sein kann. Alles Weitere zur Leserfahrt und den Eindrücken und Möglichkeiten für Nürtingen lesen Sie im Artikel "Die Bürger müssen das Projekt mittragen" vom 27. April 2019.

23. März 2019: Workshop: Insgesamt über 600 Ideen für Gartenschaukonzept

Die Bewerbung sorgt in der Stadt für Aufbruchstimmung. Das war auch beim Workshop in der HfWU spürbar. Aus über 600 Ideen von Bürgern gilt es jetzt ein innovatives Konzept zu erarbeiten. Wichtiger Partner ist die Hochsschule, die Vorschläge von Studierenden beisteuert. Lesen Sie mehr über die vielen Konzeptideen und den Workshop im Artikel "Bewerbung sorgt für Aufbruchstimmung" vom 23. März 2019.

22. März 2019: Gartenschau als Motor der Stadtentwicklung

„Wie sieht modernes Bauen heute aus?“ Mit dieser Frage befassten sich Wilfried Hajek und Markus Müller auf Einladung der Nürtinger CDU. Der Heilbronner Baubürgermeister hatte die Bundesgartenschau als Beispiel im Gepäck und der Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg plädierte für mehr, aber nachhaltige Verdichtung in den Städten. Lesen Sie alles über den Vortrag und die Chancen für eine mögliche Nürtinger Landesgartenschau im Artikel "Die Gartenschau als Motor der Stadtentwicklung" vom 22. März 2019.

20. März 2019: Der Dialog wird konkreter

Bei einem Workshop in der HfWU wurden die eingereichten Bürgervorschläge diskutiert und konkretisiert. Die Ergebnisse sollen noch vor den Sommerferien vollständig ausgewertet werden, ein Beschluss für das Bewerbungskonzept soll im Herbst fallen. Alle Infos zum Workshop und den Bürgerdialogen lesen Sie im Artikel "Gartenschau in Nürtingen? Der Dialog wird konkreter" vom 20. März 2019.

08. Februar 2019: Mehr als 500 Bürgerideen

Mehr als 500 Anregungen von Bürgern sind bereits eingegangen. Vor dem Bürger-Workshop am 21. März gaben Technischer Beigeordneter Andreas Neureuther, Projektleiter Bastian Kuthe und Landschaftsarchitekt Johann Senner nun einen Zwischenstand ab. Lesen Sie alles im Artikel "500 Bürgerideen stoßen auf Begeisterung" vom 08. Februar 2019.

18. Dezember 2018: Grüne Box für Visionen

Ideen, Einfälle und Visionen zur Landesgartenschau und der Bewerbung können Bürger in eine grüne Box werfen. Diese stand zunächst am Eingang des Nürtinger Rathauses, ging dann aber auf Reisen, da auch die Nürtinger Teilorte eingebunden werden sollen. Lesen Sie mehr über die Box und die Termine, wann sie sich wo befindet, im Artikel "Ideen für die Landesgartenschau" vom 18. Dezember 2018.

10. November 2018: Viel mehr als bunte Blumen

In der Nürtinger Stadthalle fiel der Startschuss für das Projekt "Unsere Gartenschau 2031". Zur Bürgerversammlung in den Kleinen Saal der Stadthalle kamen viele Teilnehmer und begutachteten die ausgestellten Skizzen und Pläne. Bürgerideen wurden gesammelt und diskutiert. Lesen Sie alles über die Ideen und Vorschläge zur Landesgartenschau aus der Bürgerversammlung im Artikel "Viel mehr als bunte Blumen" vom 10. November 2018.

22. März 2018: Für Gartenschau mit einer Gegenstimme

Die Bewerbung für eine Landesgartenschau im Zeitraum zwischen den Jahren 2031 bis 2035 hat der Nürtinger Gemeinderat bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen unterstützt. Ein Antrag auf das Einholen von Alternativangebotenwurde mehrheitlich abgelehnt. Lesen Sie mehr zur Gemeinderatssitzung aus dem März 2018 im Artikel "Für Landesgartenschau" vom 22. März 2018.

8. März 2018: Zweiter Anlauf für Landesgartenschau

Im Jahr 2009 war die Bewerbung leider nicht erfolgreich, nun wird ein zweiter Versuch gestartet. Die Freien Architekten Planstadt Senner, die bereits die letzte Bewerbung ausgearbeitet hatten, nahmen das 2009 erarbeitete Konzept als Grundlage für die erste Präsentation. Lesen Sie alles über die erste Prästentation im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Nürtingen im Artikel "Zweiter Anlauf für Landesgartenschau" vom 8. März 2018. Außerdem: Alle Städte, die die Landesgartenschau seit dem ersten Mal im Jahr 1980 ausgerichtet haben.