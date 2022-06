Schwerpunkte

Kurs Violine/Cello

NÜRTINGEN. Die Musik- und Jugendkunstschule bietet für Kinder ab sechs Jahren einen kostenlosen Schnupperkurs an. Wer gerne einmal ausprobieren möchte, wie das Spielen auf der Violine und dem Cello geht, darf am Samstag, 9. Juli, um 10 Uhr ins Musikschulgebäude Kirchstraße 13 kommen. Die Lehrkräfte Ingrid Balbach und Rainer Balbach zeigen den Kindern, wie man die Streichinstrumente zum Klingen bringt. Außerdem beraten sie bei der Wahl des Instruments und beantworten alle Fragen zum Thema Unterricht. Interessierte wenden sich an die Musik- und Jugendkunstschule unter Telefon (0 70 22) 7 53 43 oder E-Mail an musikschule.stadt@nuertingen.de. pm