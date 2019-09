„Kunst verwandelt diesen Ort“

Von Gaby Weiss

„Skulp-Tour“-Rundgang auf dem Säer wurde mit einer feierlichen Matinee eröffnet

Über sich den blauen Himmel mit malerischen weißen Wölkchen, vor sich den Blick über Nürtingen hinweg auf die Schwäbische Alb, begleitet von den swingenden Bläserklängen des Stuttgart Brass Quartetts, vorbeiflanierend an Skulpturen, Plastiken und Installationen zeitgenössischer Künstler – so idyllisch wurde am Sonntagvormittag die „Skulp-Tour“ auf dem Säer eröffnet.