Kundgebung am 1. Mai auf dem Schillerplatz in Nürtingen

02.05.2022

„Endlich wieder ein richtiger 1. Mai“, freute sich der Bundestagsabgeordnete Nils Schmid gestern vormittag auf dem Nürtinger Schillerplatz. Rund 60 Personen waren der Einladung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf dem Nürtinger Schillerplatz gefolgt. Unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“ hatte er in diesem Jahr zur Kundgebung zum Tag der Arbeit am 1. Mai aufgerufen. Gerhard Wick, Geschäftsführer der IG Metall Esslingen und Benjamin Stein, Geschäftsführer von ver.di Bezirk Fils-Neckar-Alb waren die Redner an diesem Morgen. Der Krieg in der Ukraine war zentrales Thema: „Auch der internationale Tag der Arbeit steht in diesem Jahr unter dem Eindruck des brutalen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Wieder zeigt sich, welchem Leid und Elend unschuldige Menschen ausgesetzt werden. Deshalb betonen die Gewerkschaften: Nie wieder Krieg! – Die Waffen nieder! Weltweit“, sagte Gerhard Wick in seiner Rede. Auf die Missstände in Schulen, Kitas und Krankenhäusern während der Coronakrise ging Benjamin Stein ein: „Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die sich seit zwei Jahren täglich unter hohem persönlichem Risiko für die Menschen einsetzen, die jetzt alles geben, um die Geflüchteten aus der Ukraine bestmöglich zu unterstützen, gibt es bisher noch nicht einmal ein Angebot. Bessere Arbeitsbedingungen sollen ernsthaft an einer Geldsumme scheitern. Das ist ein Armutszeugnis für unser Land. Es ist traurig, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt gezwungen sind, für eigentlich selbstverständliche Mindeststandards zu streiken.“ Für die musikalische Unterhaltung während der Veranstaltung sorgte die Band „Acoustic Tree“ mit dem früheren Bundestagsabgeordneten Rainer Arnold. pm/jh Foto: Holzwarth