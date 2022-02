Schwerpunkte

Kreisel-Provisorium im Nürtinger Gewerbegebiet Steinach wird ausgebaut

16.02.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Kreisverkehr an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Max-Eyth-Straße im Nürtinger Gewerbegebiet ist seit Jahren ein Unfallschwerpunkt. Baubeschluss für größeren Radius soll im Mai im Gemeinderat gefasst werden.

Schluss mit dem Provisorium: Der 2014 erstellte Verkehrskreisel im Gewerbegebiet Steinach ist seit Jahren Unfallschwerpunkt. Noch in diesem Jahr ist der Vollausbau geplant. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Der Kreisverkehr an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Max-Eyth-Straße im Nürtinger Gewerbegebiet Steinach ist ein viel befahrener Verkehrsknoten in der Stadt. In den zurückliegenden Jahren krachte es an diesem neuralgischen Punkt sehr oft. Die Kreuzung wurde buchstäblich zum Unfallschwerpunkt in der Stadt. Der Gemeinderat hat reagiert und sprach sich im Zuge der Haushaltsplanberatungen für den Vollausbau des Kreisels aus. Noch in diesem Jahr soll es mit den Bauarbeiten losgehen. Am 12. April, so Oberbürgermeister Johannes Fridrich auf Nachfrage, stehe das Thema auf der Tagesordnung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses und am 3. Mai fasse der Gemeinderat den Baubeschluss.