Schwerpunkte

Clara Schweizer aus Nürtingen hat als Teil der Bundesversammlung den Bundespräsidenten gewählt

14.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Als am Sonntag Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit zum Bundespräsidenten gewählt wurde, war die 19-jährige Nürtingerin Clara Schweizer Teil der Bundesversammlung. Sie hat im vergangenen Jahr am Max-Planck-Gymnasium Abitur gemacht und ist seit über vier Jahren Vorsitzende des Nürtinger Jugendrats. Über dies ist sie Mitglied bei der Grünen Jugend und organisiert die Nürtinger Aktionen von Fridays for Future. Seit einem Jahr ist sie zudem im Vorstand des Stadtjugendrings. Auf Initiative des Kirchheimer Grünen-Abgeordneten und Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Andreas Schwarz, wurde Clara Schweizer zur Bundesversammlung eingeladen. „Es war eine große Ehre für mich, als jüngste Delegierte dort zu sein, eine unbeschreibliche Erfahrung. Als ich mein Kreuz gemacht habe, habe ich großen Stolz empfunden, dass ich ein Teil dieser Versammlung sein durfte“, sagte Schweizer in einem ersten Statement zu unserer Zeitung. In einer der nächsten Ausgaben folgt ein ausführliches Gespräch darüber, was sie in Berlin erlebt hat. bg Foto: privat