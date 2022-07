Schwerpunkte

Kreis Esslingen will mit Hilfen Kollaps im Busverkehr gegensteuern

22.07.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der Landkreis Esslingen als Aufgabenträger für die Buslinien geht mit 3,2 Millionen Euro in Vorleistung, um Busunternehmen zu unterstützen, die wegen der Coronakrise und der gestiegenen Energiepreise in Not geraten. Von Bund und Land werden weitere Hilfen erwartet.

Ohne die Busverkehre geht nichts mehr, deshalb will der Landkreis sie finanziell unterstützen, sollte es notwendig werden. Archivfoto: Holzwarth

Viele Busunternehmen sind in einer akuten finanziellen Schieflage, die ersten mussten bereits Insolvenz anmelden. Sinkende Fahrgastzahlen wegen der Coronapandemie und aktuell die hohen Spritpreise wegen des Ukraine-Kriegs bescherten Einnahmeverluste und ließen Kosten explodieren. Davon betroffen sind auch Unternehmen, die im Auftrag des Landkreises Esslingen den öffentlichen Personennahverkehr sicherstellen sollen. Der Landkreis will nicht auf die Hilfen des Landes und des Bundes warten und beschloss deshalb in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause ein millionenschweres Hilfspaket.