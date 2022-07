Schwerpunkte

Mühlstraße Nürtingen wird zur Einbahnstraße

04.07.2022 15:18, — E-Mail verschicken

Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Von Montag, 11. Juli, bis in den Winter werden in der Mühlstraße verschiedene Baumaßnahmen vorgenommen. So wird ein neues 10- kV-Kabel vom Anschluss zum Altstadtparkplatz bis zur bestehenden Station Realschule Mühlstraße gelegt, die bestehende Wasserleitung vom Anschluss Sigmaringer Straße bis auf Höhe Mühlstraße 58 ausgewechselt und dann die Straßen zwischen der Zufahrt Altstadtparkplatz und Anschluss Moltkestraße sowie der Bereich zwischen den Gebäuden 44 und 56 saniert. Zu diesen Zwecken wird die Mühlstraße in mehreren Abschnitten halbseitig und unterstützt durch eine Ampelregelung gesperrt. nt