Kreis Esslingen plant spezielle Schuldnerberatung für Jugendliche

25.11.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Landkreis Esslingen möchte die kostenfreie Schuldnerberatung mit einem Angebot speziell für Jugendliche ausbauen. Die Großen Kreisstädte sollen sich mit 20 Prozent an der Finanzierung des neuen Angebots beteiligen. Der Gemeinderats-Ausschuss stimmt dem zu.

NÜRTINGEN. Der Landkreis Esslingen möchte die Schuldnerberatung mit einem speziellen Angebot für Jugendliche erweitern. Die Jugendschuldnerberatung soll in das bestehende Regelsystem eingefügt werden. Der Beschluss dazu soll im Sozialausschuss des Landkreises am 25. November erfolgen. Die sechs Großen Kreisstädte Esslingen, Kirchheim, Nürtingen, Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern sollen sich zusammen mit insgesamt 20 Prozent an der Finanzierung des neuen Angebots beteiligen. Auf die Großen Kreisstädte würde dadurch jeweils ein Anteil von 3000 Euro im Jahr zukommen. Der Kreisdiakonieverband würde die Sachkosten in der Schuldnerberatung für junge Menschen mit 11 000 Euro übernehmen.

Der Kultur-, Schul- und Sozialausschuss des Nürtinger Gemeinderats unterstützte am Dienstagabend einstimmig die Pläne.